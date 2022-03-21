Обзор СМИ Кавказа 14 - 20 марта

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка встретился с беженцами, прибывшими в Пятигорск из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает ингушская газета "Сердало". Речь идет о сотнях тонн гуманитарного груза. Полпред заверил, что помощь в обустройстве на новом месте — получении документов, устройство на работу, решении бытовых вопросов — беженцам будет оказана. Чайка также отметил растущий объем гуманитарной помощи, которая из СКФО день доставляется в районы Донбасса.

Газета "Дагестанская правда" информирует, что из республики в помощь беженцам из ДНР ЛНР, прибывающим на территорию РФ, отправлено пять фур с гуманитарным грузом. Это предметы первой необходимости, средства личной гигиены, бутилированная вода, продукты питания длительного хранения, консервы, одежда и медикаменты. Ранее в центры размещения беженцев в Ростовской области было отправлено около 10 тонн питьевой воды и 20 тонн гуманитарного груза из Дагестана, КБР, Чечни и Ставрополья, Северной Осетии и КЧР. Подготовка к отправке гуманитарной помощи нуждающимся открыт также в Ингушетии. Из Чечни в ДНР доставили 50 автомобилей повышенной проходимости, пишет чеченская газета "Вести республики".

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В связи введением санкций и отказом большинства зарубежных производителей от поставок строительных материалов большой номенклатуры в РФ, производитель добавок для бетона, владикавказская компания компания ООО "НПП "ТОКАР" готова занять высвобождающуюся нишу, заменить иностранные поставки и покрыть потребность строительных предприятий. Компания готова нарастить объемы производства высококачественных импортозамещающих материалов взамен материалов производства MBCC/BASF (Германия), Sika (Швейцария), Mapei (Италия), Penetron-Admix (США), KIM-HS (Канада) и других для обеспечения непрерывных поставок строительных материалов высокого качества на предприятия жилищно-коммунального, гражданского, промышленного и гидротехнического комплексов, транспортной и дорожной инфраструктуры.

Материалы "НПП "ТОКАР" более 23 лет применяются в строительстве для получения водонепроницаемых бетонов, которые не нуждаются ни в какой гидроизоляции даже при эксплуатации в агрессивной среде, включая бытовые канализационные стоки и морскую воду. Производятся они только из российского сырья и на российском оборудовании и, при этом, отличаются высоким качеством и сравнительно низкой ценой, что делает их конкурентоспособными по сравнению с лучшими мировыми аналогами. Данные материалы производятся у нас в стране и поставляются не только на всей территории РФ, но и в такие страны, как Южная Корея, Новая Зеландия, Казахстан и Азербайджан.

Продукция "НПП "ТОКАР" включает комплексную полифункциональную добавку Д-5 для получения водонепроницаемых сульфатостойких бетонов, которые могут эксплуатироваться без какой-либо гидроизоляции в подземных и подводных конструкциях (подземные паркинги, подвалы, резервуары с водой, плавательные бассейны, гидротехнические сооружения, мосты, туннели и др). Как рассказывает газета "Северная Осетия", гендиректор "НПП "ТОКАР", член-корреспондент РАЕН Олег Базоев еще в 1990-е годы изобрел добавки к бетону, с использованием которых в России построено уже более тысячи объектов. Первые эксперименты он проводил по вечерам в маленькой лаборатории, когда еще был преподавателем курса железобетонных конструкций в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. На маленькой мельнице в лаборатории вуза Базоев вместе со студентами перемалывал компоненты, постоянно работая над улучшением качества материала. В 1994 году ученый запатентовал добавку, позволявшую получать водонепроницаемые бетоны – Ир-1. В 1998 году Базоев с коллегами создал НПО "ТОКАР", а в 2005 году компания выиграла грант Фонда содействия инновациям и смогла разработать инновационную комплексную полифункциональную добавку нового поколения. "Мы назвали ее Д-5, сертифицировали и начали промышленное производство. Наша добавка не только делает бетон водонепроницаемым, но и существенно повышает прочность, пластичность, морозостойкость и сульфатостойкость бетонов, тем самым заменяя сразу несколько добавок", – говорит разработчик. Водонепроницаемые свойства бетона повышаются и сохраняются на весь срок службы конструкций и с универсальной гидроизоляционной смесью Д-5-AQUASTOP, предназначенной для ремонта и гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, в том числе мостов, туннелей, гидротехнических сооружений, фундаментов, подвальных помещений, подземных переходов и паркингов, резервуаров с питьевой водой, очистных сооружений и других конструкций, контактирующих с водой. Этот продукт уже применялся во Владикавказе, ремонт конструкций 6 мостов столицы республики был произведен со смесью Д5-AQUASTOP. ООО "НПП "ТОКАР" обратилась в профильные ведомства и организации с предложением рассмотреть включение продукции в проектную и сметную документацию вместо импортных материалов.

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В Дагестане площадь орошаемого земледелия составляет 396 тыс. га. На долю республики приходится около 10% орошаемых земель страны. Доля орошаемой пашни доходит до 60% (8% по России). Хотя орошаемые земли составляют всего 12% сельскохозяйственных угодий республики, на них производится более 70% продукции растениеводства. Такой уровень мелиорации Дагестана связан с тем, что здесь более 300 солнечных дней в году, осадков мало, особенно летом, в предгорной и равнинной частях, где сконцентрирован практически весь пахотный фонд. Любое земледелие, если не предусмотреть орошение, здесь становится рискованным, пишет газета "Дагестанская правда".

Сейчас основными плодоовощными культурами в целом республика себя обеспечивает. Председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов говорит, что в мелиоративный комплекс республики за последние три года было направлено более 890 млн рублей. Таких инвестиций на развитие мелиоративного комплекса не получал ни один другой субъект страны. Проводимая на эти и другие средства работа уже дала результат – республика вырастила рекордный урожай риса – 118 тыс. тонн. Но многие мелиоративные сети и гидротехнические сооружения пришли в негодность. Правительство взяло на себя обязательства по расчистке существующих и строительству новых гидротехнических сооружений. А сельхозпроизводителям поручено привести в порядок свою сельскохозяйственную сеть. В обводнении нуждаются и земли отгонного животноводства. В Ногайском и Тарумовском районах наступают пески, они уже заняли более 172 тыс. гектаров. Только в 2021 году удалось приостановить процесс опустынивания и сохранить более 4 тыс. га.

Абдулмуслимов считает, что даже в северной части республики, в степях, можно найти воду для мелиорации. Технология ее добычи отработана давно. В минувшем году на территории Ногайского района было пробурено 4 артезианские скважины, но этого мало. Принято решение о выделении субсидии на строительство еще 10 артезианских скважин по водообеспечению. Нарастить запасы рыбы и объемы урожая сельхозпродукции можно также реконструкцией Каргалинского гидроузла. По завершении работ на гидроузле появится возможность гарантированно подавать воду для орошения 114 тыс. га.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что 12 марта уже в четвертый раз прошла международная просветительская акция "Адыгэ диктант", организованная Международной черкесской ассоциацией (МЧА), Кабардино-Балкарским государственным университетом (КБГУ) им. Х. Бербекова и Адыгейским государственным университетом. Она посвящена Дню адыгского (черкесского) языка и письменности. "Адыге диктант" был утвержден в 2004 году по инициативе МЧА в честь выхода в свет в Тифлисе в 1853 году первого "Букваря черкесского языка", составленного адыгским просветителем Умаром Берсеем. Целью проведения диктанта, по определению президента МЧА Хаути Сохрокова, является повышение грамотности и популяризация родного языка как средства общения, сохранения традиционной культуры и этнического самосознания адыгского народа.

Диктант проходил на двух языках. На кабардино-черкесском языке он был организован на цифровой платформе КБГУ. В прямом эфире отрывок из произведения Мухамеда Керефова "Наследие отцов" читала кандидат филологических наук, доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы Мадина Езаова. На второй площадке, которой стал Адыгейский государственный университет в Майкопе, текст диктовали учителя адыгейского языка и литературы Саида Мамий и Сусана Шушокова.

В этом году просветительская акция "Адыгэ диктант" имеет довольно широкую географию. Вместе с жителями КБР знание родного языка проверяли адыги (черкесы) из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и зарубежья. В акции приняли участие более шести тысяч человек разных возрастов. В некоторых городах и сёлах акция прошла не только в онлайн-режиме. Акция "Адыгэ диктант" объединяет народ, представители которого проживают более чем в 50 странах. Тотальный диктант на адыгском языке впервые написали в 2019 году, тогда в нём приняли участие более двух тысяч человек.

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Регионы Северного Кавказа представили популярные летние маршруты на 28-й туристической выставке MITT – крупнейшей международной площадке для бизнеса и путешественников. Про туристический потенциал СКФО в этом году рассказали представители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Ингушетии. За три дня работы стенды региона посетили десятки туроператоров и руководителей, работающих в сфере внутреннего туризма, пишет карачаево-черкесская газета "День республики".

В рамках деловой программы эксперты обсудили ключевые тренды трансформации рынка в условиях геополитической нестабильности, представили прогнозы относительно предстоящего туристического сезона, получили информацию по мерам господдержки отрасли и ключевым изменениям законодательства. Представители турбизнеса отмечают, что несмотря на экономические сложности, интерес к отдыху внутри страны у россиян по-прежнему высокий. "Ситуация с бронированиями выравнивается, и в целом ожидаем всплеска летних продаж. После небольшого проседания в первые дни кризиса, сейчас северо-кавказские операторы, которые работают на независимых российских платформах бронирования и развивают свои сайты, отмечают значительный рост продаж на весну и лето. Поэтому мы уверены, что первоочередная задача для среднего и микро-бизнеса Северного Кавказа в преддверии сезона — оперативно перестроиться на российские ресурсы бронирования", — рассказал генеральный директор сайта кавказ.рф Хасан Тимижев.

В рамках выставки прошли индивидуальные презентации регионов, где нашли отражение главные тенденции предстоящего сезона в сегменте внутреннего туризма: совмещение разных видов отдыха в одном туре, максимально насыщенная программа для коротких поездок, интерес к культуре народов России. Так, Дагестан приглашает отправиться летом в этническое путешествие по национальным поселениям, где можно познакомиться с уникальными технологиями изготовления керамики, ювелирных украшений и холодного оружия, приобщиться к искусству ткачества. Главные предложения Кабардино-Балкарии – гора Эльбрус, где есть возможности как для расслабленного, так и экстремального отдыха, а также санатории города-курорта Нальчика. Туроператоры Ингушетии сделали акцент на комбинированные туры сразу в несколько соседних республик. Туристам, которые хотят сосредоточиться на красотах Ингушетии, подойдет отдых на всесезонном горном курорте "Армхи". Операторы Ставропольского края предлагают под присмотром врачей пройти курс грязелечения, восстановиться с помощью минеральных и термальных источников в санаториях, а между процедурами посещать авторские туры по Лермонтовским местам и культурным достопримечательностям края.