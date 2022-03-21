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Россия дала Беларуси пятилетнюю отсрочку по кредитам

Россия дала Беларуси пятилетнюю отсрочку по кредитам

Как сообщил сегодня глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов, Москва предоставила Минску отсрочку по кредитам на 5-6 лет. "Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран", - пояснил белорусский министр.

Селиверстов пояснил, что такое решение позволит Беларуси "не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России". В частности, Беларусь направит освободившиеся деньги на поддержку улучшения взаимной торговли с Россией.

Министр отверг перспективу введения единой валюты на территории Союзного государства, в то же время Москва и Минск точно откажутся от доллара во взаиморасчетах. "Стоит вопрос о том, чтобы мы в своей внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств", - подчеркнул он.

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