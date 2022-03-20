Лондон: санкции против России ударят по простым британцам

20 мар. 23:07

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил сегодня, что санкции, которые ввел Лондон против России, ударят по простым британцам.

"Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас. Я не решусь говорить, что будет легко, что правительство справится с каждым вызовом или что я могу полностью защитить народ против сложных времен, которые ждут впереди", - приводит его слова Лента.

Сунак сообщил, что за неделю в санкционный список Великобритании попали 400 граждан России, а для импорта российских товаров были увеличены таможенные тарифы.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет добиваться полной санкционной изоляции России.