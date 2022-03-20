Байден отпраздновал Новруз

20 мар. 21:59

Президент США Джозеф Байден опубликовал в Twitter фото, где он вместе с женой Джил Байден стоит рядом с праздничным столом, накрытом по традициям весеннего праздника Новруз.

В подписи к фото он поздравил всех, кто отмечает сегодня и завтра начало этого праздника. "Джилл и я хотим передать наши наилучшие пожелания тем, кто празднует Новруз во всем мире", - сказано в твите президента США.

По словам Байдена, Новруз значит "собраться за столом, чтобы поблагодарить своих близких, подумать об их благословениях и встретить все возможности нового года".