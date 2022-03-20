Испания и Алжир поссорились из-за Западной Сахары

Алжир отозвал посла Испании в связи с изменением ее политики в отношении Западной Сахары - в конце этой недели Мадрид заявил, что поддерживает предложение Марокко от 2007 года о предоставлении Западной Сахаре автономии.

Аль-Джазира сообщает, что Алжир отозвал своего посла из Мадрида в знак протеста против решения Испании поддержать марокканский план автономии для бывшей испанской колонии в Западной Сахаре. Марокко рассматривает Западную Сахару, богатую фосфатными ресурсами и имеющую доступ к прибыльным водам атлантического рыболовства, в качестве неотъемлемой части своей территории.

В заявлении, опубликованном официальными СМИ Алжира в субботу, осуждается "резкий поворот" Мадрида, который ранее сохранял нейтралитет в многолетнем конфликте за территорию между Марокко и движением за независимость "Фронт Полисарио", который добивается независимости Западной Сахары почти полвека. После ухода испанских колонизаторов Фронт провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

В пятницу министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес поддержал предложение Марокко от 2007 года о предоставлении Западной Сахаре автономии под своим суверенитетом, назвав его "наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой" для прекращения затянувшегося конфликта. "Фронт Полисарио" обвинило Испанию в "серьезной ошибке" после того, как она изменила свою позицию. Поддерживаемый Алжиром "Фронт Полисарио" взялся за оружие в 1970-х годах и продолжает требовать проведения референдума о независимости на основе соглашения 1991 года, которое предусматривало прекращение огня. Пятничный шаг вызвал гневную реакцию "Полисарио". "Позиция, выраженная правительством Испании, полностью противоречит международной законности", - говорится в заявлении Полисарио.

Движение призвало политические силы в Испании "оказать давление на правительство Испании, чтобы исправить эту грубую ошибку".

"Организация Объединенных Наций, Африканский союз, Европейский союз, Международный суд, Европейский суд и все региональные организации не признают марокканский суверенитет над Западной Сахарой", - заявило движение.

Ранее в марте Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку плана Марокко по автономии в Западной Сахаре. "Мы по-прежнему рассматриваем марокканский план автономии как серьезный, заслуживающий доверия и реалистичный", - заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Рабат.

В конце 2020 года администрация Трампа признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой в качестве услуги королевства за налаживание отношений с Израилем. Сделка вызвала новую напряженность в отношениях с Алжиром. Администрация Байдена не отменила решение Трампа.