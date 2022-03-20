Дагестан потратит 13 млрд рублей на водоснабжение

20 мар. 21:29

Руководство Дагестана построит 122 объекта водоотведения и водоснабжения с общим объемом финансирования более 13 млрд рублей по госпрограммам, сообщает пресс-служба главы республики.

"В целях улучшения водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в рамках республиканских и федеральных государственных программ на период 2021-2023 годов ведутся мероприятия по проектированию и строительству 122 объектов с общим объемом финансирования 13,3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что в республике также решается вопрос с введением в строй уже возведенных объектов. Так, построенные Тарнаирские водоочистные сооружения в районе поселка Семендер не могут ввести в эксплуатацию из-за строительных недоработок с 2014 года.

"Нужны адекватные меры, которые позволят нам не оставить людей без воды, но в то же время не допустят массовых отравлений, которые фиксировались в прошлом году в населенных пунктах республики", - цитирует пресс-служба Меликова.