Первый приговор за избиения 5-6 июля вынесен в Грузии

20 мар. 20:58

Гражданин Грузии Ираклий Кавлашвили был признан сегодня виновным в нападении на журналиста 6 июля 2021 года - он получил два года тюрьмы. Данный вердикт, вынесенный Тбилисским городским судом, стал первым в черед уголовных дел за избиения сотрудников СМИ, произошедших 5-6 июля прошлого года.

Согласно формулировке суда, Кавлашвили виновен в "преследовании и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия". Осужденный принял оператора телеканала "Палитраньюс" за представителя ЛГБТ и попытался не дать ему снять факты избиения других людей.

На данный момент приговора ожидают еще 26 человек за нападения на журналистов и операторов, пишет Спутник-Грузия.