В Казахстане частично разрушилась ТЭЦ

20 мар. 20:45

Сегодня в административном центре Северо-Казахстанской области, городе Петропавловск произошла промышленная авария: сильный ветер обрушил одну из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

"Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. На месте работают оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь", - приводит сообщение администрации области РИА Новости.

По данным прокуратуры Северо-Казахстанской области, пропал один сотрудник предприятия. "Неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия", - рассказали в прокуратуре.

Не уточняется, пострадало ли снабжение Петропавловска теплом.