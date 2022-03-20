Нафтали Беннет: Израиль продолжит считать КСИР террористами

20 мар. 20:31

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил сегодня, что израильские власти не намерены отменять признание иранского корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

"Даже если подобное неудачное решение будет принято США, Израиль продолжит относиться к КСИР как к террористической организации и будет продолжать действовать против нее как против террористической организации", - подчеркнул Нафтали Беннет.

Он добавил, что Израиль крайне обеспокоен желанием Вашингтона исключить КСИР из числа террористов по просьбе Тегерана. "К сожалению, мы видим решимость подписать ядерную сделку с Ираном чуть ли не любой ценой. Это слишком высокая цена", - заключил израильский премьер.