Президент США поздравил президента Азербайджана с Новрузом

20 мар. 20:15

Президент США Джозеф Байден направил сегодня поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с началом весеннего праздника Новруз.

"Уважаемый господин президент, желаю Вам и азербайджанскому народу радостного и процветающего праздника Новруз. Это возможность подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру", - сказано в телеграмме Байдена.

Американский президент отметил, что в этом году США и Азербайджан отмечают 30-летие установление дипломатических отношений "Наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества", - заявил Джозеф Байден.

В завершение президент США от имени американского правительства выразил наилучшие пожелания Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.