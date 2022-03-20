США предложили Турции обмен С-400 на снятие санкций

20 мар. 19:44

Как сообщил сегодня телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники в Пентагоне, США предлагают Турции отправить на Украину купленные в РФ системы ПВО С-400 не просто так, а в обмен на отмену американских санкций против республики.

В частности, речь идет на возвращение Турции в программу производства истребителей пятого поколения F-35, из которой страна была исключена из-за покупки С-400.

Об этом уже писала Wall Street Journal, отмечая, что США хотят начать "тройную игру": если Турция соглашается перевести С-400 на Украину, то республика получит "хорошую американскую замену" в сфере ПВО и сможет вернуться к производству и поставкам F-35.

Напомним, что первый контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 составил $2,5 млрд. Он был исполнен осенью 2019 года, у Анкары остался опцион на второй полковой комплект.