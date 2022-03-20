В Иране наступил 1400 год

20 мар. 19:28

Одно из значений праздника весны Новруз состоит в том, что именно в этот день по солнечному календарю официально наступает новый год в Иране. Сегодня в 18:33 по московскому времени (в 19:03:26 по иранскому) в Исламской Республике Иран наступил 1400 год.

Сегодня в Иране был последний, 30-й день месяца Эсфанд, которым заканчивается старый год, однако новый начался сегодня же вечером, на закате солнца. Улицы иранских городов украшены в честь наступления нового года, которым завершится 14-й век иранской истории.

Традиционный символ новогоднего праздника в Иране – большие раскрашенные яйца. Многие в этот день одеваются в костюм Хаджи Фируза – предвестника весны в красном наряде.

По традиции в этот день иранцы накрывают особый праздничный стол "хафт син", на который подают чеснок, яблоки, уксус, сумах и ростки пшеницы. В многоквартирных домах часто "хафт син" накрывают прямо в подъезде.