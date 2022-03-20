The Conversation: западные АЭС критически зависимы от России

20 мар. 18:58

Австралийский портал The Conversation опубликовал сегодня статью о перспективных проблемах западной атомной энергетики в случае введения Россией в качестве ответа на антироссийские санкции запрета на поставки топлива для АЭС.

Аналитики портала напомнили, что 440 мировых АЭС производят до 10% всей электроэнергии на планете, из них 93 находятся в США, 56 – во Франции. При этом очень многие электростанции закупают топливо за рубежом, и Россия играет здесь крайне важную роль.

Прежде всего дело в том, что каждому реактору требуется специфический состав топлива, и все АЭС, на которых стоят российские агрегаты, нуждаются в поставках урана именно из России.

Во-вторых, в России находятся 43% мировых мощностей по обогащению урана, она является лидером и в строительстве АЭС, и в производстве уранового топлива. И Европа, и США покупают российский уран.

Таким образом, запрет на поставки урана из России станет для Запада тяжелой проблемой, поскольку американские и европейские СМИ будут испытывать трудности с топливом в течение 1,5-2 лет как минимум.