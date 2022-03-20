В Новороссийске ждут повторный ураган

20 мар. 18:43

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило второе за уикенд штормовое предупреждение в Новороссийске: ожидается, что скорость ураганного ветра этим вечером составит до 126 км/ч.

"По данным краснодарского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 18:00 до конца дня в Новороссийске ожидается очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35 м/с", - сообщили кубанские спасатели, рекомендовав жителям и гостям города не выходить в море.

Напомним, что накануне по Новороссийску уже прошелся предсказанный синоптиками ураган, его скорость достигала 100 км/ч. Как пишет "Комсомольская правда", с отдельных домов в городе была сорвана облицовка, козырьки и кровля, несколько деревьев были повалены.