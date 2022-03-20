США подарили Украине вооружений на $2 млрд

20 мар. 18:28

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сегодня о масштабах американских затрат на военную помощь Украине против российской спецоперации на Донбассе. По его словам, Киев получил или получит оружия на $2 млрд.

"За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более $300 млн долларов, помощь еще на $800 млн была одобрена президентом совсем недавно. В общей сложности помощь, которую мы предоставляем Украине, составляет более $2 млрд", - уточнил глава Пентагона.

Ллойд Остин подчеркнул, что украинская армия с 2014 года под контролем американских инструкторов училась пользоваться оружием производства США. "Они готовы использовать эту технику, как только мы предоставим ее", - отметил он.