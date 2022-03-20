РЖД запускает мультимодальный маршрут в Абхазию

20 мар. 18:14

РЖД в конце апреля запустят мультимодальный маршрут по "единому" билету в Абхазию.

"В майские праздники и на лето, запускаем мультимодальный маршрут в Абхазию. Удивительная природа и множество достопримечательностей создают здесь все условия для прекрасного отдыха", - сообщает перевозчик.

Маршрут будет открыт по 30 сентября.

Благодаря системе "единого" билета добраться до Абхазии будет значительно проще. Туристам необходимо добраться поездом до Адлера, а на вокзале пересесть на специальные автобусы, следующие до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

При покупке будет одновременно оформлен билет на поезд и талон на автобус.