The Washington Post: санкции против России создают глобальные угрозы

20 мар. 17:57

Сегодня в The Washington Post была опубликована аналитика влияния санкций против России на глобальные цепочки грузоперевозок с выводом, что антироссийские ограничения создают угрозы для всего мира, особенно в сочетании с новой вспышкой коронавируса в Китаей.

Как подчеркнули авторы статьи, санкции против России "вносят коррективы в глобальные цепочки поставок, лишая надежд на восстановление стабильных грузоперевозок и одновременно поднимая цены на товары". Закрытие российского неба для стран, применяющих новые санкции увеличивают стоимость поставок из Европы в Азию и обратно.

Также из-за санкций резко выросли цены на топливо, что также удорожает грузоперевозки. Так, стандартный грузовой контейнер из Китая в Лос-Анджелес стоит теперь в 12 раз больше, чем в начале 2020 года. Таким образом, 2022 год не станет годом возвращения к прежним условиям, а продолжит период проблем с поставками.

Число контейнеровозов в российских портах на Балтике упало на 40%, теперь суда предпочитают швартоваться в Эстонии, Латвии и Германии, грузоперевозчики стараются не фрахтовать суда под российским флагом и не нанимать в капитаны россиян – и все это дополнительно усложняет процессы движения грузов, увеличивая задержки и издержки поставок.

Создают проблемы и более долгие проверки товаров, предназначенных для России, поскольку они создают скопления грузов на транспортных хабах, снижая обычную скорость поставок.