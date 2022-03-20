Ваагн Хачатурян поздравил с Новрузом Эбрахима Раиси

20 мар. 17:43

Президент Ирана Эбрахим Раиси получил сегодня поздравления по случаю праздника Новруз от президента Армении Ваагна Хачатуряна.

"Сердечно поздравляю вас с Новрузом. Пусть Новый год по солнечному календарю ознаменуется для Исламской Республики Иран новыми достижениями и прочным миром. Армяно-иранские отношения, основанные на многовековой истории и взаимном уважении, особенно важны для Армении", - приводит его слова news.am.

Ваагн Хачатурян выразил уверенность в том, что сможет вместе с Эбрахимом Раиси "поднять взаимовыгодное сотрудничество Армении и Ирана на новый уровень".