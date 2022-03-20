В Минобразования Грузии опровергли открытие русской школы в Батуми

20 мар. 17:13

Как сообщили сегодня в Минобразования Грузии, реагируя на информацию СМИ о подготовке к открытию русской школы в Батуми, в ведомство никто не обращался за соответствующей лицензией.

"Заинтересованные лица не обращались к Национальному центру развития качества образования Минобразования по поводу открытия русской школы в Батуми – ни с заявкой на получение авторизации, ни по поводу консультаций", - приводит сообщение чиновников Грузия-Онлайн.

В Минобразования подчеркнули, что без лицензии учебное учреждение работать не может. "Для того, чтобы учреждению присвоили статус среднеобразовательного учреждения/школы, оно должно пройти процедуру авторизации. Цель авторизации – обеспечение соблюдения стандартов", - пояснили в ведомстве.

Оппозиция в настоящее время распространяет слухи о намерении грузинских властей расширить русский сектор в школах.