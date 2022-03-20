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Дагестан профинансирует завершение всех недостроенных объектов

Дагестан профинансирует завершение всех недостроенных объектов

Глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов сообщил сегодня, что республика сохранит  финансирование строительства всех недостроенных объектов, защитив таким образом их возведение от новых антироссийских санкций.

"Строительство в республике должно продолжаться усиленными темпами, особенно в рамках реализации государственных программ", - приводит его слова ТАСС.

Сулейманов уточнил, что в настоящее время иностранные стройматериалы заменяются отечественными, что дает перспективу развития строительной промышленности в Дагестане.

"У Дагестана есть большой потенциал для развития своего производства. И наша задача – оказать всестороннее содействие производителям строительных материалов на региональном уровне", - заявил глава Минстроя РД.

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