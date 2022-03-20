Дагестан профинансирует завершение всех недостроенных объектов

20 мар. 16:58

Глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов сообщил сегодня, что республика сохранит финансирование строительства всех недостроенных объектов, защитив таким образом их возведение от новых антироссийских санкций.

"Строительство в республике должно продолжаться усиленными темпами, особенно в рамках реализации государственных программ", - приводит его слова ТАСС.

Сулейманов уточнил, что в настоящее время иностранные стройматериалы заменяются отечественными, что дает перспективу развития строительной промышленности в Дагестане.

"У Дагестана есть большой потенциал для развития своего производства. И наша задача – оказать всестороннее содействие производителям строительных материалов на региональном уровне", - заявил глава Минстроя РД.