Вашингтон: ни Байден, ни армия США на Украину не полетят

20 мар. 16:44

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила сегодня, что ни американские представители власти, ни военные не полетят на Украину в обозримом будущем.

Как пояснила американский дипломат, американской армии принципиально не будет на Украине, пока продолжается российская военная спецоперация на Донбассе, поскольку Вашингтон хотел бы избежать перерастания ситуации в войну между США и Россией.

Также Украину в ближайшей перспективе точно не будет посещать президент Джозеф Байден, отправляющийся в скором времени в турне по Европе. "Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину", - приводит слова постпреда США в ООН РИА Новости.

В целом Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что американские власти отговаривают всех своих граждан от визитов на Украину и не будут посещать ее сами.