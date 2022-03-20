МИД Армении: распространение идей франкофонии – первостепенная задача Еревана

20 мар. 16:29

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опубликовал сегодня послание по случаю международного Дня франкофонии, в котором подчеркнул ту активную роль, которую играет Ереван в продвижении французской культуры. Министр сообщил, что по всей Армении сегодня проходят соответствующие мероприятия, призванные укрепить узы солидарности и дружбы армянского общества с франкоязычным сообществом.

Мирзоян напомнил, что Армения уже 10 лет является членом Международной организации франкофонии, и обратил внимание на прочность, неразрывность связей в культуре и истории, объединяющие армянское государство и франкоязычное сообщество. "На протяжении этих лет наша страна выполняла свои обязательства по продвижению ценностей франкофонии", - приводит его слова Спутник-Армения.

Глава МИД Армении отметил, что для Еревана было честью принять 18-й саммит франкофонии, добавив, что распространение идей франкофонии является "первостепенной задачей правительства".