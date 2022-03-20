Ильхам Алиев: азербайджанский народ навсегда вернулся в Карабах и Восточный Зангезур

20 мар. 16:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева в честь праздника Новруз побывали сегодня в поселке Суговушан Тертерского района – в одном из первых населенных пунктов, чтобы были освобождены в самом начале Отечественной войны Азербайджана, в начале октября 2020 года.

В ходе поездки в Суговушан Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент новой мечети на 110 человек и туристического комплекса, посадили дерево на территории будущей рекреационной зоны, открыли N-скую воинскую часть Минобороны и дали старт первому учебно-тренировочному сбору по гребле.

Президент и первый вице-президент разожгли в Суговушане традиционный праздничный костер, после чего Ильхам Алиев обратил к гражданам Азербайджана с поздравительной речью.

"Дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы. Уже во второй раз после исторической Победы мы отмечаем Новруз байрамы в родном карабахском краю. Знаю, что каждый из нас, особенно бывшие вынужденные переселенцы, всякий раз в канун праздника и в праздничные дни говорили: иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы на освобожденных землях, в Карабахе – и это уже реальность. Уже во второй раз мы отмечаем этот прекрасный праздник весны на освобожденных от оккупации землях. Сегодня я разжег новрузовский костер здесь – в Суговушане, в древнем азербайджанском краю. А в прошлом году я отметил Новруз байрамы в Шуше, на родном для каждого из нас Джыдыр-дюзю, и обратился к азербайджанскому народу. Рад и счастлив, что это стало уже традицией, и мы отмечаем Новруз байрамы здесь, в родном карабахском краю", - сказал он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Суговушан является частью древней истории Азербайджана. "Азербайджанский народ веками жил на этих территориях. Однако в 1923 году в нашем родном карабахском краю незаконно и без всяких на то оснований была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Красивые, живописные места Карабаха, в том числе город Шуша и поселок Суговушан, были включены в надуманное образование. Это было очередной несправедливостью против нашего народа, очередным проявлением враждебности по отношению к нему, потому что Карабах, его история связаны с азербайджанским народом. Азербайджанский народ веками жил в Карабахе. Просто в политических целях здесь на протяжении многих лет, в советский период функционировала пресловутая Нагорно-Карабахская автономная область. Как вам известно, впоследствии армяне прибегли к захватнической политике против нашего народа, на протяжении почти 30 лет наш родной Карабах и часть Восточного Зангезура находились в их руках. Этому необходимо было положить конец, и он был положен", - напомнил президент Азербайджана.

"Мы увидели, что никакие переговоры, никакие политические шаги не приближают нас к нашей цели. Мы видели и знали, что должны быть только сильными, более волевыми, чтобы защитить свое право и восстановить историческую справедливость. В 2020 году Азербайджанское государство, Азербайджанская армия, все наши Вооруженные силы выполнили эту историческую миссию. Сражаясь, проливая кровь, ценой жизни шехидов мы освободили родной край от армянской оккупации и вернулись в Карабах. Мы уже обосновались здесь, мы вернулись сюда, в родной край. Во всем Карабахском и Восточно-Зангезурском регионе проводится широкомасштабная работа по благоустройству, заново отстраиваются города, строятся села. Конечно, наша основная задача – поскорее вернуть вынужденных переселенцев в родные края", - сообщил азербайджанский лидер.

"Созидательные работы и благоустройство получили широкий размах в том числе и в поселке Суговушан. Сегодня здесь я принял участие в нескольких мероприятиях, в том числе связанных с восстановлением жилых зданий, созданием туристических зон. В целом и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре созидательные работы и благоустройство ведутся планомерно. Мы должны постараться в короткий срок, но максимально эффективно и с высоким качеством реконструировать территорию площадью более 10 тыс кв км, потому что ненавистный враг в период оккупации разрушил до основания все наши города, села, разрушил и осквернил все исторические памятники. А мы - народ-созидатель. Несмотря на то, что после окончания войны прошло чуть больше года, мы уже строим и создаем", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"Уверен, что мы добьемся реализации всех планов, всех намеченных целей, и добиваемся их уже сейчас. Таковы реалии сегодняшнего Азербайджана. Сегодняшний сильный Азербайджан способен выполнить всю эту работу. Есть политическая воля, есть экономическая мощь, есть мобилизованность нашего народа, национальная солидарность находится на высочайшем уровне, и, конечно, славная историческая Победа является источником гордости для каждого из нас. Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами победоносного государства, гордимся нашей армией, нашим народом. Гордимся и всегда будем гордиться нашей молодежью, благодаря которой испытали это счастье. Мы навсегда вернулись в Карабах и Восточный Зангезур и отныне будем жить здесь, на наших исторических землях вечно", - заявил президент Азербайджана.

Глядя сегодня на эти живописные места, я еще раз убеждаюсь в том, насколько красив наш край, как величественны наши горы. Мы приумножим эту историческую красоту, сделаем это со вкусом, и азербайджанцы будут жить здесь комфортно, в условиях мира, спокойствия и безопасности. Азербайджанское государство и Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира и безопасности. Я – счастливый человек, потому что передаю моему дорогому, родному народу поздравления по случаю Новруз байрамы из освобожденного от оккупации Карабаха. В этот радостный день еще раз хочу поздравить весь азербайджанский народ с замечательным праздником. Хочу еще раз сказать, что я и впредь буду прилагать все усилия для того, чтобы Азербайджан всегда динамично развивался, двигался по восходящей, чтобы все стоящие перед нами задачи были выполнены. Карабах – это Азербайджан!", - заключил азербайджанский лидер.