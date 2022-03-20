Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

20 мар. 15:39

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, избранный на пост 12 марта, подписал 20 марта постановление об отставке старого кабинета министров, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

"Президент Туркменистана подписал постановление, согласно которому принята отставка членов кабинета министров Туркменистана в полном составе перед вновь избранным президентом Туркменистана, а также предписано сложившим полномочия членам Кабинета Министров Туркменистана продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава кабинета министров Туркменистана", - информирует издание.

Новый президент республики с своей инаугурационной речи отметил, что позиция Туркменистана в международных отношениях остается неизменной.