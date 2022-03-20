Полярное вторжение ожидается в Москве на стыке марта и апреля

20 мар. 15:24

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил столичных автолюбителей, что менять резину пока рано, в конце марта в регион придет волна полярного холода, пишет РИА Новости.

Среднесуточная температура в Москве на грядущей неделе станет близка к плюс 5, но не стоит спешить со сменой шин.

"Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем - на стыке марта и апреля - ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что волна холода, по всей видимости, простоит в столичном регионе в рамках одного естественного периода – не более 5-7 суток. "А далее начнется сильное потепление, предварительно - с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", - констатировал Тишковец.