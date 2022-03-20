Поезда в Грузии с 21 марта меняют расписание

20 мар. 15:12

АО "Грузинская железная дорога" сообщает, что с понедельника поезда, следующие по пяти магистральным направлениям, будут ходить с изменениями.

Меняется расписание поездов на направлениях Тбилиси-Озургети и обратно, Тбилиси-Кутаиси и обратно, Тбилиси-Зугдиди и обратно, Тбилиси-Батуми и обратно, Тбилиси-Поти и обратно.

Самый ранний рейс в Батуми будет выходить из Тбилиси в 08:20, в направлении Озургети и Кутаиси - в 08:50, в Зугдиди - 08:30. Также перевозчик информирует, что рейс Тбилиси-Поти будет выполняться в 18:10.