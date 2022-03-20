Власти Казахстана: информация об отправке военной техники на Украину - фейк

20 мар. 14:57

В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники на Украину.

В Telegram распространяется видеоролик с движущимися по трассе казахстанскими военными автомобилями.

"В подписи к видео говорится, что, вероятно, эта техника направляется на территорию Украины. Это не так. На самом деле запечатленные на кадрах автомобили едут на обучение", - информирует в воскресенье портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.