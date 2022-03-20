Литва отказалась поддержать бизнесменов, работающих в России

20 мар. 14:41

Власти Литвы сообщили, что не будут выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России.

По словам министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, тот кто выбирает заниматься бизнесом в России, выбирает риск, в том числе риск национализации. "Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", - заявила министр в эфире телеканала LRT.

По данным телеканала, власти страны призывают предпринимателей ограничить бизнес в России, однако "проблема в том, что никто точно не знает, у кого какой бизнес в России, в Литве эти данные не собирали".