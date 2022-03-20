В мире начинается очередная волна коронавируса?

20 мар. 14:15

Темпы распространения коронавируса в мире с начала марта выросли на 20%, подсчитали в ТАСС.

На этой неделе было подтверждено 12,5 млн случаев заражения - на 1 млн больше, чем на прошлой неделе (плюс 20%).

Рост заболеваемости ковидом в мире отмечен впервые с конца января. В настоящее время больше всего случаев заражения выявляют в Южной Корее - в среднем 400 тыс случаев в сутки, максимум был зафиксирован 17 марта, свыше 600 тыс заболевших. Во Вьетнаме ежедневно выявляют по 200 тыс случаев заболевания.

Кроме того, в странах Европы также серьезно растет заболеваемость. В Германии на этой неделе был установлен антирекорд с начала пандемии, ежедневно в стране выявляют порядка 300 тыс случаев ковида. Во Франции за последнюю неделю заболеваемость выросла вдвое - около 100 тыс случаев в сутки. В Италии, Австрии и Швейцарии заболеваемость за последние семь дней выросла в полтора раза, в Великобритании прирост новых случаев составил за неделю 20%.

При этом смертность в мире от коронавируса пока остается на низком уровне - за неделю в мире скончались около 35 тыс инфицированных, больше всего - в США (900 человек), России (525), Корее (более 300).