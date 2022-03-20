Россия и Киргизия отмечают 30-летие установления дипотношений

20 мар. 14:20

Президент России Владимир Путин направил поздравления президенту Киргизии Садыру Жапарову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За прошедшее время российско-киргизские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Развивается содержательный политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо народов России и Киргизии в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Также Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а гражданам Киргизии мира и благополучия.