Талибы запретили афганский триколор

20 мар. 13:47

Правящее в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) официально запретило афганский национальный трехцветный флаг.

Согласно указу талибов, отныне все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны пользоваться белым флагом движения. Должностным лицам "Талибана" не разрешается появляться с триколором Афганистана.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, тогда же завершилось военное присутствие CША в республике.

В настоящее время правительство Афганистана возглавляет Мохаммад Хасан Ахунд, он находится под санкциями ООН c 2001 года. В период первого правления талибов в стране он занимал пост главы МИД Афганистана.