У россиян резко вырос интерес к книгам по экономике

20 мар. 13:12

Согласно данным статистики книжного сервиса "Литрес", подготовленным для ТАСС, в марте в России вдвое вырос спрос на книги по экономике.

Аналитики сообщили, что нон-фикшн, а также книги по психологии и саморазвитию на прошлой неделе пользовались меньшим спросом, чем в период 24 февраля - 2 марта.

При этом спрос на художественную литературу, напротив, вырос на 12%.

"Что касается отдельных жанров, то выросли, например, продажи книг по экономике (на 56%), любовных романов (на 46%), фантастики (на 20%), классической литературы (на 9%), книг по политологии (на 9%), снизились - ужасов и боевиков", - поделились в пресс-службе "Литрес".

В сервисе отметили, что с 24 февраля по 2 марта интерес россиян к книгам на фоне ситуации в России и в мире незначительно снизился, но уже с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18%, а спрос на бесплатный контент "Литрес" вырос на 24%.

"Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг", - считает шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.