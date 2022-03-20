МИД Азербайджана: реакция Армении на участие представителя ООН в мероприятии в Шуше недопустима

20 мар. 12:51

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, прокомментировала протест Еревана в связи с участием в конференции в азербайджанском городе Шуша представителя ООН.

Согласно распространенной МИД Армении информации, представитель ООН в Армении был вызван в МИД и ему был выражен протест в связи с участием представителя ООН в конференции, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН в Шуше 18 марта.

"Организация какого-либо мероприятия на своей суверенной территории Азербайджаном и участие в этом мероприятии международных представителей не являются вопросами, входящими в компетенцию Армении. Вмешательство Армении во внутренние дела другого государства является необоснованным и недопустимым", - заявила Абдуллаева.

Она отметила, что все еще имеющиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану показывают, что Ереван не сделал должных выводов из 44-дневной войны. "Такая позиция МИД Армении является не чем иным, как попыткой воспрепятствовать совместным миротворческим усилиям Азербайджана и ведущих членов международного сообщества в регионе", - сообщила представитель МИД Азербайджана.

"Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша – исконная территория Азербайджана. Этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с другими территориями, был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена. ООН никогда не занимала нейтральной позиции по имевшему место армяно-азербайджанскому конфликту, наоборот поддерживала территориальную целостность Азербайджана в резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. В этой связи непонятно, к какому "нейтральному статусу" призывает МИД Армении", - продолжила она.

Абдуллаева добавила, что чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, "тем полезней будет для этой страны".