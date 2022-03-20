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В Бельгии автомобиль врезался в толпу на карнавале, есть погибшие

В Бельгии автомобиль врезался в толпу на карнавале, есть погибшие

В бельгийской деревне Стрепи-Бракньи автомобиль врезался в праздничную толпу, есть пострадавшие и погибшие, сообщает телеканал RTL.

Происшествие случилось ранним утром во время карнавала в деревне, по меньшей мере четыре человека погибли, 12 получили серьезные ранения, еще 20 - легкие травмы.

"Мы шли длинной колонной, и нас было около 150 человек. Машина буквально въехала в группу людей. <...> Это было ужасно", - рассказал ведущий телеканала, участвовавший в карнавале.

Водитель автомобиля задержан, его мотивы неизвестны.

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