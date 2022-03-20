Финляндия не спешит вступать в НАТО

20 мар. 12:24

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что подача страной заявки на вступление в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе.

"Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск - эскалация ситуации в Европе", - заявил он в интервью Financial Times.

Ниинисте пояснил, что членство в НАТО - одна из возможных альтернатив нынешнему статусу Финляндии. Другой вариант - углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. Президент страны добавил, что обе альтернативы предполагают укрепление безопасности Финляндии.