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На востоке Казахстана Nissan сбил троих детей

На востоке Казахстана Nissan сбил троих детей

Трое детей находятся в реанимации города Шемонаиха после того, как их сбил молодой водитель.

ДТП произошло днем 19 марта, 25-летний водитель автомобиля Nissan Skyline при обгоне сбил троих детей на улице Вокзальной.

В больницу попали дети четырех, девяти и 15 лет. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Водитель автомобиля Nissan Skyline задержан и водворен в изолятор временного содержания, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – информирует департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

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