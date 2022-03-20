В России выявили свыше 31 тыс случаев COVID-19

20 мар. 11:32

В России за минувшие сутки выявили 31 035 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 398, в Москве - 928, в Подмосковье - 675. В Краснодарском крае - 542, в Ставропольском крае - 274, в Крыму - 347, в Дагестане - 74, в Кабардино-Балкарии - 48, в Адыгее - 70, в Карачаево-Черкесии - 42, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 33, в Чечне - 25.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 582 692.

Госпитализирован за сутки 2 551 человек, выписаны 74 675 пациентов. С начала пандемии выздоровело 16 209 942 человек.

Умерли за сутки 434 пациента, за все время - 364 492.