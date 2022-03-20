МИД Турции: позиции России и Украины сблизились по критическим вопросам

20 мар. 11:17

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам, в том числе критическим.

"Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе критическим. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - рассказал глава МИД Турции, пишет газета Hurriyet.

Чавушоглу отметил, что у Анкары есть желание провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины. "У нас есть желание провести трехстороннюю встречу. Это зависит от позиции двух лидеров", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что встреча глав МИД России и Украины в Анталье прошла в трехстороннем формате по просьбе обеих сторон.