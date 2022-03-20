Российское гражданство хотят выдавать при постоянном проживании в стране

20 мар. 11:54

МВД рассматривает режим постоянного проживания как основной миграционный статус, позволяющий иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение российского гражданства, пишет ТАСС.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала, что режим постоянного проживания рассматривается ведомством как "основной миграционный статус" для дальнейшего получения гражданства РФ.

"В этой связи правовой режим будет предоставляться прежде всего иностранным гражданам, владеющим русским языком и близким нам по ментальности, культуре", - уточнила Казакова.

По ее словам, право на постоянное проживание будет предоставляться бессрочно, аналогом такого статуса сейчас является вид на жительство.

МВД России предлагает ввести три миграционных режима пребывания в России для иностранцев: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режим долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), режим постоянного бессрочного проживания.