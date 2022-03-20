СМИ: США предложили Турции передать С-400 Украине

20 мар. 11:06

Американские должностные лица на консультациях с турецкими коллегами затронули вопрос о возможности передачи Анкарой Киеву зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Reuters. В официальном порядке, отмечает издание, предложение о передаче Украине С-400 не было сделано.

Источник агентства сообщил, что американские чиновники говорили об этой возможности "в последние месяцы", а также "кратко обсуждали" ранее в этом месяце во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию.

Аналитики издания единогласны - "данная идея наверняка будет отвергнута Турцией". Собеседник Reuters отметил, что для Анкары этот вариант неприемлем по целому ряду причин, в том числе из-за нежелания наносить ущерб отношениям Турции с Россией.

Издание указывает на то, что в последние недели США прилагают усилия, чтобы "улучшить натянутые отношения" с Анкарой и "вернуть Турцию в орбиту Вашингтона".

Ранее США просили союзников рассмотреть возможность передачи Украине имеющихся у них вооружений советского или российского производства.

Напомним, Турция заключила контракт на поставку российских С-400 в 2017 году и стала первой из стран НАТО, закупившей эти системы. В США и НАТО данное решение Анкары вызвало резко негативную реакцию, в результате Вашингтон ввел санкции против Анкары за покупку С-400 у России.