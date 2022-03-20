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Крым за четыре дня принял 11 тыс украинских беженцев

Крым за четыре дня принял 11 тыс украинских беженцев

За последние четыре дня в Крым с Украины приехали около 11 тыс человек.

"Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма. Люди бегут на полуостров от произвола нацбатальонов. Большинство – жители Мариуполя. Транспорт обстрелян, многие автомобили без стекол", - сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма(мининформ).

В ведомстве отметили, что очередь из автомобилей выстроилась на несколько километров, на пункте пропуска ведется пограничный и таможенный контроль. Прохождение контроля в среднем занимает 20-30 минут.

Одна из крымских сетей АЗС выдала беженцам уже четыре тысячи литров топлива - тем, кто нуждается в бензине, выдают по одной канистре.

На пункте пропуска развернута полевая кухня, идет раздача собранной гуманитарной помощи – продуктов, средств гигиены, одеял.

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