Россия и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипотношений

20 мар. 10:35

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства и союзничества двух стран.

"Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что за последние десятилетия Россия и Узбекистан накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.

В завершение поздравления Владимир Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.