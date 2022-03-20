В Азербайджане начали праздновать Новруз

20 мар. 10:14

Сегодня тюркские и иранские народы празднуют Новруз – новый год по астрономическому солнечному календарю, день весеннего равноденствия. Новруз означает "новый день" и символизирует возрождение человека и природы, начало новой жизни, объединением людей перед началом грядущего года.

Праздник Новруз широко празднуется в Азербайджане, Иране, Турции, Узбекистане, Афганистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Албании, Киргизии, Македонии.

В 2009 году праздник Новруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в следующем году получил международный статус праздника, тогда ООН объявила 21 марта Международным днем Новруза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. "Этот народный праздник, являющийся полным олицетворением богатого внутреннего мира и оптимистического мировоззрения наших предков, за столетия проник в самые глубокие слои нашего бытия, внес вклад в формирование национального самосознания, превратившись в носителя высших ценностей, всегда сближал людей вокруг единой морали", - отметил президент.

Ильхам Алиев пожелал всем весеннего настроения, а также выразил надежду, что этот радостный праздник принесет в каждый дом, в каждый очаг много радости, изобилия и благополучия.

Сегодня поздравление с праздником появилось также на странице в Instagram первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия и счастья! Спасибо всем за поздравления, искренние и добрые пожелания! Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка!" - говорится в публикации.

Мехрибан Алиева пожелала терпения родным и близким шехидов, погибших во имя Азербайджана, радости каждому дому и изобилия. "Пусть этот Новруз, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет хорошее настроение во все дома, дарует каждому очагу много радости, изобилия и благополучия! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!" - заключила она.

В этом году жители Азербайджана в честь Новруза будут отдыхать девять дней подряд, с 19 по 27 марта. Первым рабочим днем станет 28 марта.