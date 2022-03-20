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Азербайджанский боксер проведет бой со спортсменом из Армении

Азербайджанский боксер проведет бой со спортсменом из Армении

Четвертьфинальные поединки чемпионата Европы по боксу среди молодежи не старше 22 лет проходят в хорватском Пореце.

Стало известно, что одним из полуфиналистов континентального первенства стал Джалал Гурбанов (63,5 килограмма), победивший Йере Ниемелайненом (Финляндия) и Никома Николову (Словения), а в четвертьфинале нанес поражение Игорю Ковтуну (Украина) со счетом 5:0.

Теперь ему предстоит бой за серебро с представителем Армении Артуром Шахбазяном. Поединок состоится в воскресенье, 20 марта, передает Sputnik Азербайджан.

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