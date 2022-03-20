Анкара: вероятность встречи лидеров России и Украины есть

20 мар. 2:05

Вероятность встречи лидеров России и Украины есть, выразил уверенность официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, только на ней может быть достигнуто мирное соглашение.

"Мирное соглашение возможно, но когда и как? Это реальный вопрос. Это должно произойти в какой-то момент. На данный момент нет окончательного письменного соглашения", - сказал он.

Далее он выразил надежду на то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры. "Я думаю, что два лидера с большой вероятностью встретятся, поскольку они продолжают свою работу и сближают свои позиции… Устойчивое мирное соглашение, устойчивое прекращение огня может быть достигнуто только посредством этой встречи", - цитирует слова Калына газета Star.