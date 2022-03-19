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В Германии заявили о вреде отказа от энергоресурсов из России

В Германии заявили о вреде отказа от энергоресурсов из России

Глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил о том, что запрет на поставки энергоресурсов из России – это контрпродуктивная мера, которая может нанести ущерб экономике Германии больший, чем РФ.

"Немедленное эмбарго на [поставки] газа, каменного угля и нефти было бы контрпродуктивным и нанесло бы гораздо больший ущерб экономике и потребителям в Германии, чем России", - сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Далее Хофман отметил, что Германии следует активнее диверсифицировать поставки энергоресурсов.

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