В Германии заявили о вреде отказа от энергоресурсов из России

19 мар. 21:55

Глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил о том, что запрет на поставки энергоресурсов из России – это контрпродуктивная мера, которая может нанести ущерб экономике Германии больший, чем РФ.

"Немедленное эмбарго на [поставки] газа, каменного угля и нефти было бы контрпродуктивным и нанесло бы гораздо больший ущерб экономике и потребителям в Германии, чем России", - сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Далее Хофман отметил, что Германии следует активнее диверсифицировать поставки энергоресурсов.