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В Дагестане задержан возможный убийца

В Дагестане задержан возможный убийца

Правоохранители задержали жителя Дагестана, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК по РД.

Следственным управлением продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Новолакского района, подозреваемого в убийстве, с

Правоохранители напомнили, что 16 марта 2022 года на окраине села Чапаево Новолакского района между 36-летним местным жителем и подозреваемым произошла ссора переросшая в драку. Один из участников конфликта нанес другому удары ножом. Потерпевший скончался.

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