В Турции назвали главной задачей организацию встречи Путина с Зеленским

19 мар. 21:17

Официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о том, что турецкая сторона считает своей основной задачей организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, власти страны держат каналы общения с обеими сторонами открытыми. "Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины", - сказал он.

Далее Калын отметил, что стороны на техническом уровне встречаются в Беларуси.

"Первая встреча <...> на уровне министров состоялась во время проведения дипломатического форума в Анталье. Сегодня главная задача организовать встречу на высшем уровне", - приводит слова представителя турецкого лидера ТАСС.