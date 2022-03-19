Новый президент Туркмении: страна продолжит политику нейтралитета

19 мар. 21:02

Избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе церемонии инаугурации пообещал, что страна под его руководством политику нейтралитета.

По его словам, этот курс будет основываться "на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира".

"Основные принципы правового статуса нейтралитета нашей страны, а именно – укрепление мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений, основанных на доброй воле, обеспечение устойчивого развития в мире, будут и являться приоритетными направлениями внешней политики Туркменистана", - сказал он.