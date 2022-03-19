Напиток с кофеином не раз менял ход истории, начиная от планирования заговоров в кофейнях и до поддержки Промышленной революции. History вспоминает шесть исторических моментов, когда кофе изменил мир.

Распространение кофе стало причиной рабства

Попав на Ближний Восток, в Северную Африку и Средиземноморье, кофе достиг берегов Европы в XVII веке. По мере того, как напиток становился всё более популярным, империи осознали, что они могут выращивать собственный урожай кофе, используя труд крестьян и рабов в многочисленных колониях. К XVIII веку английские, испанские, французские, португальские и голландские лидеры сделали кофе одним из своих главных колониальных товаров наряду с сахаром, хлопком и табаком. От Индонезии до Латинской Америки и Карибского бассейна, рабы культивировали кофе на колониальных плантациях. В 1700-х годах французская карибская колония Сан-Доминго выращивала две трети мирового урожая кофе до тех пор, пока островные плантации не были сожжены, а их владельцы убиты в ходе Гаитянской революции 1791 года. Место Сан-Доминго заняли португальцы, еще более агрессивно эксплуатировавшие рабский труд в Бразилии с целью получить звание крупнейшего производителя кофе в мире. Бразилия, откуда наибольшее количество рабов доставлялось в Новый мир, оказалась последней страной в Западном полушарии, которая отказалась от рабства в 1888 году. Кофе стал центром экономики, банковской системы, политической и социальной структуры страны. Противясь законам, предоставлявшим свободу потомкам рабов, член бразильского парламента, выступая против отмены рабства в 1880 году заявил: ”Бразилия - это кофе, а кофе - это негры”.

Общественные дебаты в кофейнях

Первые кофейни появились в Османской империи, поскольку правоверные мусульмане, воздерживающиеся от алкоголя, не могли собираться в тавернах. За прошедшие столетия кофейни по всему миру сформировали, по словам философов, своего рода общественную сферу, в которой когда-то преобладали элиты. Теперь же она доступная для более широкого круга людей. В XVI веке турки-османы, которые распространили кофе по всему мусульманскому миру, а затем привезли его в Европу, попытались закрыть кофейни, однако столкнулись с протестами общественности, требующей заново открыть заведения. Кофейня была единственным местом, где мужчины могли собраться, чтобы обсудить новости, религию, политику и слухи вдали от всевидящих религиозных и государственных властей. Завсегдатаи европейских кофеен сеяли зерна новых способов управления экономикой и формировали политику. Идеи создания лондонской биржи, рынка страхования Ллойд и британской Ост-Индийской компании зародились в кофейнях, которые в Лондоне называли ”университеты за пенни”: заказав кофе, посетители получали доступ к непрерывным интеллектуальным дебатам. В колониальной Америке бостонская таверна ”Зеленый дракон” и кофейня стали местом, где лидеры ”Сынов свободы” планировали акцию протеста под названием Бостонское чаепитие и делились своими революционными идеями, которые в итоге привели к американской войне за независимость.

Промышленная революция состоялась благодаря кофе

В XVIII веке в Великобритании Промышленная революция набирала обороты, а рабочие трудились день и ночь на новых фабриках в невыносимых условиях благодаря кофе, точнее, содержащемуся в нем кофеину. Абсолютно все, от турков-османов до интеллектуалов Просвещения XVIII века понимали, что кофе придает энергию и усиливает концентрацию внимания. Требовательные владельцы предприятий, стремившихся к тому, чтобы производство продолжалось круглосуточно, с помощью кофе смогли приспособить естественные ритмы сна и бодрствования рабочих под необходимые им рамки. По мере распространения Промышленной революции по всей Европе и Северной Америке трудящиеся, которые раньше брали перерыв по пять раз в день, чтобы поесть, начали поддерживать работу постоянными кофе-брейками. ”Напиток аристократов стал наркотиком для масс: утренний кофе заменил пивной суп на завтрак”, - пишет Марк Пендерграст в книге ”Не общие принципы: история кофе, который преобразил наш мир”.

Растворимый кофе и мировые войны

Растворимый кофе из быстрорастворимых кофейных кристаллов значительно ускоривший традиционный длительный процесс заваривания, обрел популярность во время Первой мировой войны. Американский изобретатель Джордж К. Л. Вашингтон нашел способ масштабировать производство и продавать напиток военным в качестве сухого пайка. ”Я счастлив, несмотря на крыс, дождь, ветер, грохот пушек и снарядов, - пишет американский солдат в 1918 году, сидя в окопе. - Не больше минуты уходит на то, чтобы зажечь масляную горелку и приготовить кофе Джорджа Вашингтона”. В ту войну солдаты называли кофе ”чашкой Джорджа”. Во время Второй мировой войны солдаты называли кофе ”чашкой Джо”. Когда американцы вступили в войну в 1941 году, армия начала заказывать 140 тыс. мешков кофе в месяц, в десять раз больше по сравнению с предыдущим годом, чтобы готовить из них растворимый напиток. Власти нормировали выдачу кофе населению на девять месяцев вперед, чтобы иметь возможность обеспечивать войска в достаточной мере. После войны несколько компаний, в том числе Nescafe и Maxwell House активно рекламировали растворимый напиток среди ветеранов, их семей и граждан, которые стремились подражать привычке солдат к продукту более низкого качества. Как только потребители оценили удобство напитка, его популярность значительно возросла.

Кофе и кровавые гражданские войны в Латинской Америке

В Латинской Америке повсеместная бедность после Второй мировой войны и всеобъемлющая эксплуатация рабочих на кофейных, банановых и прочих плантациях, обеспечивающих поставки товаров для всего мира, привели к возникновению региональных очагов коммунистической активности. Америка, опасаясь советского влияния на своем заднем дворе в разгар холодной войны, в попытке защитить корпоративные финансовые интересы, вмешалась в дела нескольких центрально-американских государств, поддержав перевороты и кровавые гражданские войны. Первым американцами был инициирован переворот в Гватемале в 1954 году. Тогда ЦРУ приложило все усилия для того, чтобы свергнуть демократически избранного президента Хакобо Арбенса Гусмана, который при поддержке гватемальских коммунистов раздал 100 невозделанных кофейных плантаций крестьянским кооперативам. На его место заговорщики посадили правого генерала Карлоса Кастильо Армаса, который отменил сельскохозяйственную реформу, восстановил тайную полицию и прогнал крестьян с земли, ранее им переданной. После его убийства через три года страна на три десятилетия погрузилась в репрессии и кровавую бойню, инициированные правительственными эскадронами смерти и партизанскими отрядами. Кофейные элиты сохранили свои земли и статус. Рабочие продолжили страдать.

В 1970-1980-х аналогичные конфликты вспыхнули в соседних Никарагуа и Сальвадоре. В Сальвадоре поддерживаемая США военная хунта воевала против левых повстанцев, которые стремились свергнуть правительство, имевшее тесные связи с кофейными олигархами и элитами. Подготовленные американцами правые эскадроны смерти присоединились к гражданской войне и столкновениям, в ходе которых погибли 50 тыс. человек. Кофейный экспорт, составлявший большую часть доходов страны, значительно упал. Более миллиона человек были вынуждены покинуть страну.

Starbucks и возвращение кофеен

Вездесущие кафе Starbucks, где люди работают, отдыхают и встречаются с друзьями, могли бы и не появится, если бы Говард Шульц, директор по маркетингу компании, которая на то время была крупнейшим обжарщиком зерен в штате Вашингтон, не отправился в Италию в 1983 году. Там он буквально влюбился в сотни кафе и эспрессо-баров, где бариста готовили латте и капучино, одновременно болтая с ожидающими посетителями. Вернувшись домой, он убедил владельцев компании разрешить ему создать эспрессо-бар. Он купил сеть из шести магазинов и завод обжарки в 1987 году, пообещав открыть 125 кофеен в ближайшие пять лет. В 2020 году Starbucks принадлежало уже 9 тыс. магазинов, 6,5 тыс. кофеен были лицензированы в США и 30 тыс. - по всему миру. Starbucks удалось не только внедрить моду на напиток, но и укрепить пятивековую важность кофе в качестве повода для встреч и общения.